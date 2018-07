Waldbrände in Griechenland

Acht Tage nach den verheerenden Waldbränden in Griechenland hat Ministerpräsident Tsipras erstmals die betroffene Region besucht.

Er dankte dabei den Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften. Tsipras Regierung steht wegen des Umgangs der Behörden mit der Katastrophe stark in der Kritik. Vor dem Parlament in Athen findet heute eine Mahnwache für die Opfer statt. Nach offiziellen Angaben kamen bei den Bränden 91 Menschen ums Leben. 25 Personen werden noch vermisst. Als Sofortmaßnahme legte die griechische Regierung einen Hilfsfonds in Höhe von 40 Millionen Euro auf.

