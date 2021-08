Nach der Evakuierung des Küstenortes Campomarino Lido an der italienischen Adriaküste ermittelt die Justiz wegen Brandstiftung.

Der Präsident der Region Molise, Toma, sagte der Nachrichtenagentur Ansa, es bestehe der Verdacht, dass die Feuer gelegt wurden. Es seien zu viele Brände auf einmal aufgetreten, um natürliche Ursachen anzunehmen.



Die Feuer hatten gestern Häuser, Hotels und Campingplätze in Campomarino bedroht. Hunderte Einwohner und Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden.



Auf Sizilien ist es der Polizei Medienberichten zufolge gelungen, einen Brandstifter festzunehmen. Auch in der Türkei und Griechenland stehen zahlreiche Waldstücke in Flammen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.