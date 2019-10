Waldbrände in Kalifornien

Im US-Bundesstaat Kalifornien müssen immer mehr Häuser wegen anhaltender Waldbrände zwangsevakuiert werden.

Die Behörden wiesen inzwischen insgesamt 180.000 Menschen in der Weinbauregion Sonoma nördlich von San Francisco an, ihr Hab und Gut zurückzulassen. Inzwischen seien bereits 12.000 Hektar Wald vernichtet worden. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Flammen durch kräftige Winde bei anhaltender Trockenheit weiter angefacht. Über 2.800 Einsatzkräfte und rund 20 Löschflugzeuge seien in der Region Sonoma im Einsatz.