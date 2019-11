US-Präsident Trump hat Kalifornien erneut damit gedroht, Bundesmittel im Kampf gegen die Waldbrände zurückzuhalten.

Die Arbeit des demokratischen Gouverneurs Newsom bei der Waldbewirtschaftung sei fürchterlich, schrieb Trump per Twitter. Durch die wochenlangen Brände sind in Kalifornien mehr als 40.000 Hektar Wald zerstört worden. Newsom hatte unlängst Trumps Umweltpolitik scharf kritisiert. Der US-Präsident stellt immer wieder den Klimawandel in Frage. Vor zwei Jahren verkündete er den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Formell wird der Prozess heute in Gang gesetzt.