Waldbrände in Nordamerika

Im Westen Kanadas haben die Behörden wegen der anhaltenden Waldbrände den Notstand ausgerufen.

Man habe einen kritischen Punkt erreicht, erklärte die Regierung der Provinz British Columbia. Die Ausrufung des Notstands ermöglicht es unter anderem, groß angelegte Evakuierungen anzuordnen. Mehrere tausend Menschen wurden bereits aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen, Zehntausende weitere sollen sich darauf vorbereiten.



Auch im Westen der USA brennen zur Zeit riesige Gebiete. In der Folge steigt auch die Luftverschmutzung, die sich offenbar bis an die Ostküste auswirkt. Die Umweltbehörde des Bundesstaates New York rief deshalb Gesundheitsalarm aus.

