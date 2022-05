Feuer in der russischen Region Omsk (Archivbild vom 6. Mai). (IMAGO/Sputnik/ Alexey Malgavko )

Allein in der Region Irkutsk am Baikalsee brennt es an verschiedenen Orten auf einer Gesamtfläche von rund 700 Hektar, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Der Notstand wurde ausgerufen. Brände wurden auch aus den Regionen Krasnojarsk, Kemerowo, Kurgan und Omsk gemeldet. Mehrere Ortschaften wurden bereits zerstört. Bislang kamen den Meldungen zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten. In Sibirien wüten seit Jahren immer wieder starke Brände.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.