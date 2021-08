In Griechenland spitzt sich die Lage angesichts der Waldbrände zu. Sie werden nach Angaben der Feuerwehr seit heute früh durch starke Westwinde weiter angefacht. Binnen 24 Stunden habe es landesweit 86 neue Brände gegeben. Nördlich von Athen wurden die Menschen mehrerer Orte aufgefordert, die Region zu verlassen.

Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis sprach im Fernsehen von einem noch nie dagewesenen Zustand. Die Hitze und Trockenheit hätten das Land in ein Pulverfass verwandelt, sagte er.



Auch in der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen 13 Brände in sechs Provinzen. In Italien gibt es ebenfalls noch mehrere Feuer, unter anderem in Sizilien und Kalabrien.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.