In Griechenland kämpfen Feuerwehrleute und Bewohner weiter gegen die seit Tagen andauernden Waldbrände.

Während sich die Situation insgesamt etwas entspannt hat, ist die Lage auf der zweitgrößten Insel Euböa dramatisch. Dort mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Weitere Orte bereiten sich wegen der Flammen auf eine Evakuierung vor. Viele Haushalte sind ohne Wasser und Strom.



Anhaltende Waldbrände werden weiterhin auch aus der Türkei und Italien gemeldet. An der italienischen Adriaküste ermittelt die Justiz nach der Evakuierung des Küstenortes Campomarino Lido wegen Brandstiftung.



Auch die seit Wochen anhaltenden Waldbrände in Sibirien haben sich nach jüngsten Berichten weiter ausgebreitet. Betroffen ist vor allem die Region Jakutien. Dort stehen nach Angaben des russischen Wetterdienstes Rosgidromet rund 3,4 Millionen Hektar Waldgebiet in Flammen.

