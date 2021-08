In Griechenland und der Türkei wüten weiter große Waldbrände. Auch in anderen Ländern am Mittelmeer kämpfen Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Im Norden Athens droht ein Waldbrand außer Kontrolle zu geraten. Die Elektrizitätsgesellschaft schaltete einen großen Verteiler in der Region ab. Vorsorglich wurde die Ortschaft Krioneri 25 Kilometer nördlich vom Athener Stadtzentrum evakuiert. Auch die zentrale Autobahn des Landes zwischen den Metropolen Athen und Thessaloniki in der betreffenden Region ist mittlerweile gesperrt. In Griechenland entstanden binnen 24 Stunden 92 Waldbrände über das ganze Land verteilt.



Das türkische Forstamt meldete am Donnerstag 180 Brände, von denen zwölf noch nicht unter Kontrolle seien. Bislang kamen dort acht Menschen bei den Feuern ums Leben. Auch in Italien bekämpften die Einsatzkräfte weiterhin mehrere Brände. Unter anderem Sizilien und Kalabrien waren betroffen. In Bulgarien wurde heute die zweithöchste Alarmstufe für 24 der 28 Regionen ausgerufen - auch in der Hauptstadt Sofia mit rund 1,5 Millionen Einwohnern. Zwei Großbrände im Süden konnten unter Kontrolle gebracht werden. Es gab zwei Tote.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.