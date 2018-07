Bei den Waldbränden in Griechenland sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Behörden konnten die Einsatzkräfte mehrere hundert Personen in Sicherheit bringen. Nach jetzigem Stand gibt es außerdem weit mehr als 150 Verletzte. Die Brände brachen gestern nordöstlich und westlich der Hauptstadt Athen aus, in der Nähe der Orte Rafina und Kineta.



Wegen der hohen Temperaturen und starken Winde breiteten sich die Flammen besonders schnell aus. Allein im Strandort Mati bargen die Einsatzkräfte mehr als 20 Leichen aus einem Wohnblock. Inzwischen konnten die meisten Brände unter Kontrolle gebracht werden.



In Schweden bekämpft die Feuerwehr noch mehr als 20 Feuer. Im Nordwesten Lettlands versuchen Helfer, einen Torf- und Waldbrand einzudämmen.



Auch in Japan herrscht derzeit eine Rekordhitzewelle. Seit Anfang des Monats starben 80 Menschen an einem Hitzeschlag, mehr als 35.000 wurden in Krankenhäusern behandelt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.