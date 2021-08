Nach der jüngsten Rekordhitze sind in Italien wieder neue Wald- und Buschbrände ausgebrochen.

Rund 40 Kilometer östlich von Rom wurden heute mehrere kleinere Ortschaften evakuiert. Darunter auch ein Kinderheim mit 30 Bewohnern. Auch in der Nähe der Stadt Otranto in Süd-Italien brachen über Nacht Brände aus. Ein nahegelegener Badeort wurde der Feuerwehr zufolge wegen dichten Rauchs evakuiert und die Küstenstraße Richtung Süden gesperrt. Mit der Ausbreitung der Hitzewelle kam es auch in der Landesmitte vermehrt zu Bränden. Am Mittwoch war die Temperatur im Südosten Siziliens nach vorläufigen Messungen auf fast 49 Grad Celsius gestiegen, die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur.

