Starker Regen hat im Kampf gegen die zwei große Waldbrände in Brandenburg für Entlastung gesorgt. (dpa/Annette Riedl)

Nach Angaben der örtlichen Behörden sind die Feuer in Treuenbrietzen und Beelitz unter Kontrolle. Es fänden aber weitere Löscharbeiten und Sicherungskontrollen statt. Die Evakuierungen konnten aufgehoben werden. Mehrere hundert Menschen hatten gestern ihre Häuser verlassen müssen. Die ganze Nacht durch waren Feuerwehrleute und Bundeswehrsoldaten im Einsatz.

In Treuenbrietzen südwestlich von Berlin brannten 180 Hektar Wald, in Beelitz breiteten sich die Flammen bis in die Baumkronen aus.

