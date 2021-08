In Süditalien sind zwei Menschen bei einem Waldbrand ums Leben gekommen.

Die Leiche eines Mannes und einer Frau seien bei einem Bauernhof in der kalabrischen Provinz Reggio Calabria entdeckt worden, teilte die Feuerwehr mit. Löschflugzeuge seien in der Gegend unterwegs. Seit Tagen kämpft Süditalien gegen Waldbrände. Betroffen sind unter anderem Kalabrien, Sizilien und Apulien.



In Griechenland und der Türkei spitzt sich die Lage der verheerenden Waldbrände zu. Kritisch ist die Lage in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen. In der Türkei sind einige Feuer nach wie vor außer Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.