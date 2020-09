US-Präsident Trump hat beim Besuch eines Waldbrandgebiets im Bundesstaat Kalifornien erneut den Klimawandel geleugnet. Das Weltklima werde sich bald wieder abkühlen, sagte Trump bei einem Treffen mit dem kalifornischen Gouverneur Newsom in Sacramento.

Die Brände in mehreren Bundesstaaten führte er anstatt auf die große Hitze vor allem auf falsche Forstwirtschaft zurück. Andere Länder hätten schließlich nicht solche Probleme wie die demokratisch regierte Westküste, so Trump.



Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden nannte den Präsidenten angesichts dieser Äußerungen einen "Klima-Brandstifter". Obwohl der Westen der USA im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen stehe, verleugne Trump weiter den Klimawandel, kritisierte Biden. - Neben Kalifornien sind auch die Bundesstaaten Oregon und Washington von den Bränden betroffen. Zehntausende sind auf der Flucht; mindestens 35 Menschen starben in den Flammen.

