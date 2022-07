Trockenheit

Ein Waldbrand in Spanien (Archivfoto) (dpa/Eric Renom)

Auch zu Wochenbeginn kämpften Einsatzkräfte in mehreren Urlaubsländern gegen Feuer. In Griechenland brach in der Nähe des antiken Olympia ein großer Brand aus. Mehrere Dörfer wurden evakuiert. Auf der Insel Lesbos mussten am Wochenende hunderte Menschen aus einem Badeort in Sicherheit gebracht werden. Betroffen sind außerdem die Hauptstadt Athen und Umgebung sowie die Insel Euböa. In Spanien wurden in diesem Jahr bereits mehr als 2.000 Quadratkilometer Land durch Feuer zerstört. Das geht aus einer Statistik des europäischen Waldbrand-Informationssystems hervor. Damit ist 2022 schon jetzt das verheerendste Waldbrand-Jahr in Spanien.

In Tschechien brennt ein Wald im Nationalpark Böhmische Schweiz. Das Gelände ist schwer zugänglich. Die Feuerwehr versucht, die Flammen aus der Luft zu löschen. In Gransee in Brandenburg warnen die Behörden wegen eines Waldbrands vor starker Rauchentwicklung. Die Bewohner sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist auch dort im Einsatz.

Im US-Bundesstaat Kalifornien geriet ein Waldbrand in der Nähe des Yosemite-Nationalparks außer Kontrolle. Dort brennt eine Fläche von mehr als 56 Quadratkilometern.

