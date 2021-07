Angesichts der Waldbrände im Nordwesten der USA haben Gouverneure der betroffenen Staaten mehr Hilfe von Washington gefordert.

Bei einer Videoschalte mit US-Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris mahnte der kalifornische Gouverneur Newsom, es seien mehr Einsatzkräfte nötig. In Kalifornien seien mehr als 5.700 Brände zu bekämpfen. Auch viele Länder in Europa sind von Waldbränden betroffen. Im Nordwesten Finnlands ist inzwischen eine Fläche von mehr als 300 Hektar durch ein Feuer zerstört worden. Die italienische Feuerwehr kämpft auf Sizilien weiter gegen zahlreiche Brände. Für ganz Italien sprachen die Behörden von insgesamt rund 370 Waldbränden. In der Türkei sind die Einsätze an der Mittelmeerküste und anderen Orten fortgesetzt worden. Seit Mittwoch kamen in dem Land vier Menschen durch die Waldbrände ums Leben.

