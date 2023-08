Starke Rauchentwicklung im Nordwest-Territorium in Kanada durch Waldbrände. Mehrere Gemeinden werden nun evakuiert, weil die Flammen immer näher kommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Bill Braden)

Die Flammen könnten die 20.000-Einwohner zählende Ortschaft bis zum Wochenende erreichen, warnte die Feuerwehr. Vor zwei Tagen war in den Nordwest-Territorien bereits der Notstand ausgerufen worden. Dadurch wird das Militär mobilisiert, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen und Bewohner per Flugzeug in Sicherheit zu bringen. In ganz Kanada gibt es derzeit mehr als eintausend aktive Wald- und Buschfeuer. Seit Jahresbeginn ist in dem Land eine Fläche so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zusammen abgebrannt.

