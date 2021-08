Nach den schweren Waldbränden in der türkischen Provinz Antalya sind zwei weitere Menschen ums Leben gekommen.

Damit hat sich die Zahl der Todesopfer durch die Brände auf acht erhöht. Hunderte Menschen seien behandelt worden, teilte der türkische Gesundheitsminister Koca auf Twitter mit. Seit Tagen kämpfen die Einsatzkräfte vor allem gegen Feuer in den südwesttürkischen Provinzen Antalya und Mugla. Mehr als 100 Waldbrände waren ausgebrochen.



Auch in Italien und anderen südeuropäischen Ländern ist die Situation heikel. Der Süden Italiens wird seit Tagen von einer heftigen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad heimgesucht. In Griechenland ist dem Zivilschutz zufolge vor allem die Halbinsel Peloponnes betroffen. Menschen mussten wegen Atemwegsbeschwerden in Kliniken behandelt werden, mehrere Häuser wurden zerstört.

