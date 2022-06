In Norden Spaniens wüten durch die andauernde Hitzewelle weiter zahlreiche Waldbrände. (Eduardo Sanz/EUROPA PRESS/dpa)

In der Provinz Zamora zerstörten die Flammen am Gebirgszug Sierra de la Culebra unweit der Grenze zu Portugal bisher rund 9.000 Hektar, wie der Sender RTVE berichtete. Das entspricht einer Fläche von knapp 13.000 Fußballfeldern. Landesweit mussten hunderte Bewohner in Sicherheit gebracht werden. In der Region Kastilien-La Mancha wurde ein Freizeitpark mit mehr als 3.000 Menschen geräumt.

Begünstigt werden die Feuer nach Angaben von Experten durch die Trockenheit, die anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von teils über 40 Grad Celsius und durch kräftige Winde. Auch in Deutschland wächst Meteorologen zufolge die Waldbrandgefahr. In Brandenburg ist bereits ein Feuer ausgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.