In Südfrankreich kämpft die Feuerwehr weiter gegen große Waldbrände.

Die Flammen im bergigen Hinterland der Bucht von Saint-Tropez seien noch nicht unter Kontrolle, teilte die Präfektur in der Mittelmeerstadt Toulon mit. 7.000 Hektar Gelände seien bereits verbrannt. Es gab demnach zwei Tote und mehr als 20 Verletzte. Auch aus anderen Gebieten Südfrankreichs wurden neue Feuer gemeldet.



In den USA zerstörten die Waldbrände einen weiteren Ort im Bundestaat Kalifornien. Fast alle Häuser der Gemeinde Grizzly Flats mit 1.200 Einwohnern in der Sierra Nevada brannten nieder.



Dagegen konnte der Waldbrand westlich von Jerusalem gelöscht werden. Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen. Mehrere Häuser gingen in Flammen auf.

