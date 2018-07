Die Lage in dem von einem Waldbrand betroffenen Gebiet in Brandenburg hat sich über Nacht entspannt.

Eine zunächst erwogene Evakuierung des Ortes Fichtenwalde wurde abgesagt. Das zuständige Landratsamt erklärte, eine Gefahr für die Bewohner bestehe erst einmal nicht mehr. Die rund 200 Einsatzkräfte hätten das Feuer im Griff. Es wütet nach Angaben der brandenburgischen Landesregierung auf einer Fläche von 40 bis 50 Hektar. Die Autobahnen 9 und 10 wurden streckenweise gesperrt.



In einem Gebiet wurde Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie das Innenministerium in Potsdam mitteilte, wurde ein Sperrkreis von tausend Metern eingerichtet, um die Gefahr abzuschätzen. Gestern war es bereits zu kleineren Explosionen gekommen.



Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Engel sagte im RBB-Radio, wegen der Kampfmittel könnten die Einsatzkräfte nicht in das betroffene Gebiet. Das erschwere die Löscharbeiten. Die Feuerwehrleute sorgten nun vor allem dafür, dass sich der Brand nicht weiter ausbreite.



Auch im Sauerland steht ein Waldgebiet in Flammen. Feuerwehrleute bekämpfen seit gestern Nachmittag einen Brand zwischen Altena und Iserlohn. Problematisch ist nach Angaben des Kreisbrandmeisters, dass die Brandstelle sehr steil ist und es keine Wege dorthin gibt. Die Feuerwehrkräfte hätten zunächst mehrere Kilometer Schläuche zum Einsatzort verlegen müssen, bevor sie mit dem Löschen beginnen konnten.



Die Grünen forderten die Bundesregierung auf, Deutschland besser auf Waldbrände vorzubereiten. Denn aufgrund der Klimakrise würden sie vermutlich häufiger werden, sagte der Bundestagsabgeordnete Ebner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Notwendig seien Spezialisten und Ausrüstung wie Löschflugzeuge. Zudem müsse es wieder mehr Mischwälder geben, die weniger brandgefährdet seien, erklärte Ebner.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.