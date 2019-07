Mecklenburg-Vorpommern setzt im Kampf gegen den Waldbrand auf Unterstützung der Bundeswehr.

Panzer schlagen Schneisen in das Brandgebiet, um den hunderten Feuerwehrleuten einen sicheren Zugang in das Gebiet zu verschaffen. Das Gelände bei Lübtheen diente als Truppenübungsplatz und ist stark mit Munition und Sprengkörpern belastet. Auch die Polizei war heute erstmals mit Wasserwerfern im Einsatz, um die Löscharbeiten zu unterstützen.



Die Einsatzleitung teilte mit, dass alle Ortschaften in der Nähe des Brandgebiets gesichert sind. Es bestehe keine Gefahr mehr, dass das Feuer auf Gebäude übergreife. Inzwischen hält es die Feuerwehr für sehr wahrscheinlich, dass der Brand gelegt wurde. Die Hinweise darauf verdichteten sich, hieß es. Ob es einen oder mehrere Tatverdächtige gibt, wurde allerdings nicht bekanntgegeben.