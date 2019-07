Im Waldbrandgebiet in Mecklenburg-Vorpommern sollen die letzten Anwohner heute in ihre Häuser in Alt Jabel zurückkehren dürfen.

Die Lage habe sich weiter entspannt, teilte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim mit. Die Einwohner von drei anderen evakuierten Ortschaften am Rand des mit Munition belasteten Truppenübungsplatzes hatten bereits am Mittwoch zurückkehren dürfen. Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet.