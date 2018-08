Erste Bewohner, die wegen des Waldbrands im Südwesten Brandenburgs ihre Häuser verlassen mussten, dürfen zurück nach Hause.

Der Feuerwehr war es gelungen, den Großbrand zumindest einzudämmen. Die Evakuierung des Ortes Frohnsdorf wurde deshalb aufgehoben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke bei einem Besuch am Einsatzort. Über die Evakuierung zweier anderer Dörfer werde am Nachmittag entschieden. Gestern hatten rund 500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Nach Einschätzung von Woidke wird der Einsatz noch Tage dauern, die größte Sorge bereite ihm der Wind.



Heute kämpften rund 600 Helfer gegen die Flammen auf rund 350 Hektar. Die Löscharbeiten werden erschwert, weil sich das Feuer in einem Gebiet ausgebreitet hat, das mit alter Munition belastet ist.