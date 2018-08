Südwestlich von Berlin sind auch zu Wochenbeginn zahlreiche Feuerwehrleute im Kampf gegen den Waldbrand im Einsatz.

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark erklärte in der Nacht, man habe noch einmal viele Kräfte angefordert. Sie rechne damit, dass der Brand die Feuerwehren noch gut eine Woche beschäftigen werde, da kein Regen in Sicht sei. Nach ihren Angaben flammt das Feuer immer wieder auf. - Gestern Abend waren rund 450 Einsatzkräfte damit befasst, Glutnester auf einer Fläche von 350 Hektar zu löschen.



Ermittler gehen der Frage nach, wie es zu dem Großbrand kommen konnte. Im Brandenburger Innenministerium hieß es, da das Feuer nahe Treuenbrietzen an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen sei, könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.