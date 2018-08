Waldbrand in Brandenburg

Die wegen des Waldbrandes südwestlich von Berlin in Sicherheit gebrachten Einwohner können alle wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Die Evakuierung von Klausdorf und Tiefenbrunnen wurde gestern Abend aufgehoben. Es bestehe keine Gefahr mehr, sagte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark der Deutschen Presse-Agentur. Rund 140 Menschen können damit die Nacht wieder zu Hause verbringen. Der Ort Frohnsdorf war bereits am Freitag wieder freigegeben worden.



Von der Evakuierung der drei Dörfer waren insgesamt 500 Menschen betroffen.



Das Feuer war am Donnerstag in der Nähe von Treuenbrietzen ausgebrochen. Weiterhin kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen den Waldbrand. Nach Angaben der Behörden ist die Lage unter Kontrolle. Entwarnung wurde aber nicht gegeben. Sechs Feuerwehrleute wurden verletzt.