Waldbrand bei Treuenbrietzen in Brandenburg (Joerg Carstensen/dpa)

Der Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark habe den Katastrophenfall ausgerufen, teilte die Feuerwehr mit. Der Landkreis selbst erklärte, wegen zunehmender Rauchentwicklung müssten möglicherweise Einwohnerinnen und Einwohner in Sicherheit gebracht werden.

Die Bundeswehr beteiligt sich mit einem Transporthubschrauber an der Bekämpfung des Waldbrandes. Dieser war am Freitag zunächst auf etwa 60 Hektar entstanden. Am Abend meldete der Rundfunk Berlin-Brandenburg, das Feuer habe sich auf eine Fläche von 100 Hektar ausgebreitet. Auch in anderen Teilen Deutschlands ist die Waldbrandgefahr derzeit hoch.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.