Waldbrand in Lübtheen

In Mecklenburg-Vorpommern wollen Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei den Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen erstmals auch von innen heraus bekämpfen.

Dazu sollen Löschfahrzeuge und Wasserwerfer in das Gebiet vorrücken. Es ist wegen der hohen Belastung mit alter Munition nur beschränkt zugänglich. Gestern hatten Räumpanzer der Bundeswehr Schneisen in den Wald geschlagen. Inzwischen stehen 1.200 Hektar in Flammen. Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Sternberg, sagte im ZDF, man habe das Feuer jetzt im Griff. Der Brand sei von allen Seiten eingekesselt.