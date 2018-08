Die Evakuierung zweier Dörfer wegen des Waldbrands im Südwesten von Brandenburg soll voraussichtlich morgen im Laufe des Vormittags aufgehoben werden.

Derzeit sei die Gefahr durch den Waldbrand noch zu groß, teilten die örtlichen Behörden mit. Davon seien 140 Menschen betroffen. Den Anwohnern sollte allerdings erlaubt werden, heute kurz in ihre Häuser zu gehen, um beispielsweise Tiere zu versorgen.



Hunderten Einsatzkräften war es zuvor gelungen, den Waldbrand einzudämmen. In einem dritten zunächst evakuierten Dorf durften die Menschen deshalb in ihre Häuser zurückkehren. Die Löscharbeiten sollen am Wochenende andauern. Bundespräsident Steinmeier dankte den Einsatzkräften. Diese hätten bis zur Erschöpfung gearbeitet.