Die Rauchschwaden hunderter Feuer im Osten Kanadas zogen in südliche Richtung und erreichten inzwischen auch die US-Hauptstadt Washington. (Julio Cortez / AP / Julio Cortez)

Großstädte wie Philadelphia und Washington wurden nun auch von Schwaden eingehüllt, auch weiter westlich in Städten wie Detroit und Baltimore waren die Auswirkungen zu spüren. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Hochul, sprach von einer "Notfallkrise". Sie ließ eine Million Mund-Nasen-Masken verteilen. Der Flugverkehr war zeitweise stark eingeschränkt. Mehrere Spiele in der Major League Baseball wurden verschoben. Am Broadway wurden Aufführungen abgesagt, da Schauspieler über Atembeschwerden klagten.

Bereits seit mehreren Wochen stehen große Teile im Westen und Nordosten Kanadas in Brand. Zuletzt schickte auch die Europäische Union hunderte Einsatzkräfte aus Frankreich, Portugal und Spanien in die Brandregionen.

