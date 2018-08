Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat sich bei den mehr als 3.000 Einsatzkräften für ihren Kampf gegen den Waldbrand südlich von Berlin bedankt.

Solch ein langwieriger Einsatz brauche gegenseitige Unterstützung, damit sich Einsatzkräfte zwischendurch auch erholen können, sagte der SPD-Politiker in Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Feuerwehrleute aus ganz Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt sowie Einsatzkräfte von Bundeswehr und Bundespolizei hätten Hand in Hand gearbeitet, lobte Woidke. Bis der Einsatz abgeschlossen sei, könne es aber noch einige Tage dauern.



Am frühen Abend löschten noch hunderte Einsatzkräfte sogenannte Glutnester auf einer Fläche von etwa 350 Hektar.