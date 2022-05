Das warme und sonnige Wetter hat in Teilen Deutschlands bereits früh im Jahr zu zahlreichen Waldbränden geführt. (Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Im Süden Brandenburgs wurde bereits in einigen Landkreisen die höchste Warnstufe 5 ausgerufen, in anderen Warnstufe 4. Der Waldbrandschutzbeauftragte Engel teilte mit, in dieser Saison habe es in dem Gebiet bereits 88 Feuer gegeben. Allein seit dem Wochenende seien es mehr als 20 gewesen. Die Feuerwehren seien seit gestern pausenlos im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.