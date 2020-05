Die Abholzung der Waldgebiete in aller Welt verläuft offenbar nicht mehr so rapide wie in den vergangenen Jahrzehnten.

Nach Angaben der UNO, die alle fünf Jahre eine entsprechende Studie veröffentlicht, sank die jährlich abgeholzte Fläche von zwölf auf zehn Millionen Hektar. Grund sei die nachhaltige Forstwirtschaft, erklärte die Vize-Generaldirektorin für Klima und natürliche Ressourcen, Semedo, in Rom. Mit Freude stelle man fest, dass mehr und mehr Waldgebiete langfristig bewirtschaftet würden, so dass sich die Vernichtung der Wälder verlangsamt habe.