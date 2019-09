Bundesagrarministerin Klöckner kommt am Nachmittag mit Vertretern von Wirtschaft und Naturschutz zu einem nationalen Waldgipfel zusammen.

Die CDU-Politikerin will ein Eckpunktepapier mit Maßnahmen vorlegen, wie Schäden behoben und zerstörte Flächen aufgeforstet werden können. Weiteres Ziel ist es, deutsche Wälder besser an den Klimawandel anzupassen. Klöckner kündigte vorab an, dass Bund und Länder etwa 800 Millionen Euro zur Verfügung stellen werden. Das Geld solle auch nach Kriterien des Klimaschutzes vergeben werden. Die Ministerin sagte im SWR-Hörfunk, beim Abtransport von beschädigtem Holz könne die Bundeswehr helfen. Viele Waldbesitzer könnten das alleine kaum leisten.



Die Ministerin hatte zu dem Treffen eingeladen, weil es in vielen Wäldern Schäden durch Stürme, Trockenheit, Brände und Borkenkäfer gibt.