Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat ein Programm für die Aufforstung und die Umstrukturierung der deutschen Wälder angekündigt.

Klöckner sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Geld solle für die akute Nothilfe und auch für längerfristige Investitionen verwendet werden. Der Umbau des Waldes sei eine Generationenaufgabe. Gemeinsam mit den Bundesländern arbeite die Bundesregierung schon lange an nachhaltiger Aufforstung, meinte Klöckner. Es gebe nun Stressfaktoren, die den Wald massiv gefährdeten - wie Sturmschäden, langanhaltende Dürre und Insektenbefall. Kritik daran, dass sich beim heutigen Waldgipfel in Sachsen nur Unionsminister treffen, wies die CDU-Politikerin zurück. Es sei wichtig, dass sich die Parteien bei dem Thema auch selbst positionierten.



Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, nannte das Vorgehen gegen die Waldschäden zu zögerlich. Klöckner habe zwar zum ersten Mal verstanden, dass Handlungsbedarf bestehe. Aber kleine Schritte reichten nicht aus. Man müsse dafür sorgen, dass die Bestände langfristig so aufgeforstet würden, dass widerstandsfähige Mischwälder entstünden, betonte Göring-Eckardt.