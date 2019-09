Die Waldschäden in Deutschland scheinen gravierender zu sein, als bislang angenommen.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium rechnet einem Bericht zufolge inzwischen damit, dass 180.000 Hektar aufgeforstet werden müssen. Im April sei das Ministerium noch von 110.000 Hektar ausgegangen, melden die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf ein Papier zum heutigen Waldgipfel in Berlin. Darin heißt es demnach, starke Stürme in den Jahren 2017 und 2018, extreme Dürre und Hitzewellen 2018 und 2019 sowie die Ausbreitung von Borkenkäfern hätten den Wäldern schwere Schäden zugefügt.



Auf Einladung von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner -CDU- treffen sich am Nachmittag Vertreter von rund 170 Verbänden und Einrichtungen zum sogenannten Waldgipfel. Klöckner hat 500 Millionen Euro zusätzliche Bundesmittel in Aussicht gestellt. Dazu sollen Beiträge der Länder kommen. Bundesumweltministerin Schulze -SPD- betonte, die Staatshilfen müssten zielgenau für einen ökologischen Waldumbau verwendet werden.