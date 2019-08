Der stellvertretende Fraktionschef der FDP im Bundestag, Sitta, fordert ein Umdenken beim Thema Aufforstung wegen des Klimawandels.

Es dürfe beim Waldumbau keine ideologisch motivierten Denkverbote mehr geben, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Statt beschränkt auf heimische Baumarten zu setzen, müsse es möglich sein, beispielsweise osteuropäische Baumarten, die gut an Trockenheit und Hitze gewöhnt seien, hierzulande anzupflanzen. Sitta forderte die Bundesregierung auf, während der bevorstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf eine Überarbeitung des europäischen Züchtungsrechts und eine Lockerung der Aufforstungsbedingungen hinzuwirken.



Angesichts der Waldschäden durch Trockenheit und Borkenkäfer berät Agrarministerin Klöckner heute mit Verbänden über Nothilfen. An dem Treffen in Berlin nehmen Vertreter von Waldbesitzern und Forstwirtschaft, Naturschutz- und Jagdverbänden sowie der Kommunen teil. Klöckner und einige Verbände setzen sich für ein Wiederaufforstungsprogramm mit mehreren Millionen Bäumen ein, um den Verlust an Waldflächen auszugleichen.