Forstwirtschaftsverbände fordern Milliardenhilfen vom Staat, um die Waldschäden in Deutschland zu beheben und wieder aufzuforsten.

Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats, Schirmbeck, schätzt, dass zwei Milliarden Euro benötigt werden, um das durch Dürre und Borkenkäfer beschädigte Holz aus den Wäldern herauszuschaffen. Zudem müsse eine große Menge Bäume neu gepflanzt werden. Betroffen seien alle Baumarten. Bisher habe der Bund Unterstützung von wenigen Millionen Euro bereitgestellt, so Schirmbeck - dies sei viel zu wenig. Das gelte auch für die 20 Millionen Euro, die die G7-Staaten für die Unterstützung der Löscharbeiten in der Amazonas-Region geben wollten.



Bundesagrarministerin Klöckner will morgen mit mehreren Verbandsvertretern der Forstwirtschaft beraten und den geplanten Waldgipfel Ende September vorbereiten.