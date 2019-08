Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner ist besorgt über den Zustand des deutschen Waldes und hat eine massive Aufforstung angekündigt.

Im vergangenen Jahr seien durch Stürme, Dürre, Brände und Borkenkäferbefall mehr als 110.000 Hektar Wald - was etwa der Fläche von Berlin und Potsdam entspricht - verloren gegangen, erklärte die CDU-Politikerin. Mehrere Millionen Bäume sollten jetzt neu gepflanzt werden. Klöckner äußerte sich nach einem Treffen mit Waldbesitzern, Vertretern der Forstwirtschaft, Naturschützern und zuständigen Behörden in Berlin.



Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, auf lange Sicht widerstandsfähig werde der Wald nur, wenn er sich regenerieren und in längeren Ruhepausen an neue Bedingungen in der Klimakrise anpassen könne. Gebraucht würden mehr Gebiete mit natürlicher Waldentwicklung und weniger Holzeinschlag.

Grüne fordern Milliardenprogramm

Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein Milliardenprogramm für den deutschen Wald. Notwendig sei ein „Waldzukunftsfonds von einer Milliarde Euro für die nächsten Jahre als erste Finanzspritze für den kranken Wald“, sagte der Fraktionschef im Bundestag, Hofreiter, der „Passauer Neuen Presse“. Das Zeitalter der Nadelholz-Forstplantagen müsse ein Ende haben, stattdessen würden mehr Öko-Wälder benötigt.

FDP für Aufforstung mit ausländischen Arten

Der stellvertretende Fraktionschef der FDP im Bundestag, Sitta, sagte, statt beschränkt auf heimische Baumarten zu setzen, müsse es möglich sein, osteuropäische Arten hierzulande anzupflanzen, die an Trockenheit und Hitze gewöhnt seien.