Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner ist besorgt über den Zustand des deutschen Waldes. Sie plant jetzt ein Wiederaufforstungsprogramm und einen Waldumbau. Viele Fragen sind allerdings noch offen.

Im vergangenen Jahr seien durch Stürme, Dürre, Brände und Borkenkäferbefall mehr als 110.000 Hektar Wald - was etwa der Fläche von Berlin und Potsdam entspricht - verloren gegangen, erklärte die CDU-Politikerin. Mehrere Millionen Bäume sollten jetzt neu gepflanzt werden.



Klöckner äußerte sich nach einem Treffen mit Waldbesitzern, Vertretern der Forstwirtschaft, Naturschützern und zuständigen Behörden in Berlin. Man brauche den Wald als Mitstreiter im Kampf für den Klimaschutz, so Klöckner. Ohne den Forst würde der Ausstoß von CO2 um 14 Prozent höher ausfallen. Die CDU-Politikerin hat nach eigenen Angaben eine halbe Milliarde Euro beim Klimafonds beantragt, um standort- und klimaangepasste Mischwälder anzupflanzen.



In Deutschland gehen seit dem vergangene Jahr großflächig Bäume ein. Grund sind vor allem Trockenstress und dadurch ausgelöste Folgeprobleme sowie Stürme, aber auch Waldbrände. Die Entwicklungen werden mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. Insbesondere Schädlingsbefall etwa durch Borkenkäfer vernichtet aktuell große Flächen. Im Raum stehen inzwischen Forderungen nach staatlichen Maßnahmenpaketen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro und mehr.

Grüne fordern Milliardenprogramm

Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, auf lange Sicht widerstandsfähig werde der Wald nur, wenn er sich regenerieren und in längeren Ruhepausen an neue Bedingungen in der Klimakrise anpassen könne. Gebraucht würden mehr Gebiete mit natürlicher Waldentwicklung und weniger Holzeinschlag.



Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein Milliardenprogramm für den deutschen Wald. Notwendig sei ein „Waldzukunftsfonds von einer Milliarde Euro für die nächsten Jahre als erste Finanzspritze für den kranken Wald“, sagte der Fraktionschef im Bundestag, Hofreiter, der „Passauer Neuen Presse“. Das Zeitalter der Nadelholz-Forstplantagen müsse ein Ende haben, stattdessen würden mehr Öko-Wälder benötigt.

FDP für Aufforstung mit ausländischen Arten

Der stellvertretende Fraktionschef der FDP im Bundestag, Sitta, sagte, statt beschränkt auf heimische Baumarten zu setzen, müsse es möglich sein, osteuropäische Arten hierzulande anzupflanzen, die an Trockenheit und Hitze gewöhnt seien.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßte, "dass der Wald auf Bundesebene endlich die notwendige Aufmerksamkeit erhält". Neben der Wiederbewaldung abgestorbener Waldflächen sei vor allem der Waldumbau zwingend erforderlich, weg von naturfernen Nadelforsten hin zu klimastabilen Laubmischwäldern. Für beide Aufgaben ist dringend mehr Personal im Wald notwendig.