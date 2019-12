In der walisischen Bevölkerung hält sich hartnäckig das Narrativ einer unterdrückten Nation. Dabei liegt die Eroberung und Eingliederung von Wales in das damals englische Königreich Jahrhunderte zurück. Stimmt es also, dass Wales im Vereinigten Königreich bis heute keine Stimme hat? Was macht die Identität der Waliser aus? Und in welchem Spannungsfeld bewegen sich die Waliser kurz vor der Wahl zum britischen Unterhaus - haben sie einerseits für den Brexit gestimmt und sind andererseit ein Land, das fest in der Hand linker Parteien ist.

Eine Reportage in fünf Teilen.

(Deutschlandradio/ Ann-Kathrin Jeske)Der Nationalismus der Unterdrückten

Die Anhänger der walisischen Unabhängigkeitsbewegung fühlen sich von der Regierung in London fremdgesteuert und vernachlässigt. Als Symbol dafür steht noch immer die alte Geschichte, dass einst das walisische Dorf Dryweryn geflutet wurde, um die Engländer mit Wasser zu versorgen.

(Deutschlandradio/ Ann-Kathrin Jeske)Ein Arbeiter für die Brexit-Partei

Nirgendwo in Wales haben so viele Wähler für den Brexit gestimmt wie im Ex-Kohlerevier Blaenau Gwent. Dabei ist die Region eine Labour-Hochburg. Der Kandidat der Brexit-Partei hofft nun auf einen Sieg bei den Neuwahlen in Großbritannien. Und er kann damit werben, dass er selbst Arbeiter ist.

(picture alliance / Photononstop/ Tibor Bognar)Wo Labour immer siegt

In der walisischen Landespolitik gibt es einen klaren Gewinner und einen eindeutigen Verlierer: Die Labour-Partei regiert seit 20 Jahren, während die Konservativen keine einzige Wahl je gewinnen konnten. Vor dem Brexit rebelliert die walisische Regierung gegen London.

(Deutschlandradio/ Ann-Kathrin Jeske)Wo der Klimawandel die Menschen vertreibt

Die Bewohner von Fairbourne könnten Großbritanniens erste Klimaflüchtlinge werden. Denn die Kommunalregierung hat beschlossen, langfristig kein Geld mehr in Schutzmaßnahmen gegen den steigenden Meeresspiegel zu investieren. Ab 2045 will sie das Dorf evakuieren.

(Imago)Labour-Regierung will mehr Walisisch hören

Bis 2050 sollen eine Million Menschen in Wales Walisisch sprechen. Dieses Ziel hat die Labour-Regierung ausgegeben und lässt sich einiges dafür einfallen. Viele Waliser finden nun zurück zu ihrer Sprache, die lange als verpönt galt.