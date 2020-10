In Wales ist am Abend ein zweiwöchiger Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten.

In dem britischen Landesteil dürfen die Menschen seit 18 Uhr Ortszeit ihre Häuser nicht mehr verlassen. Läden, die keine Lebensmittel verkaufen, müssen ebenso wie Restaurants, Cafés und Bars geschlossen bleiben. Nur dringend benötigte Arbeitskräfte dürfen ihr Zuhause während der Ausgangssperre verlassen. In den vergangenen Tagen zählte Wales jeweils rund 950 neue Corona-Infektionen. Wales hat gut drei Millionen Einwohner. Die Einschränkungen gelten bis zum 9. November.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.