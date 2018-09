Das kommerzielle Walfangverbot bleibt bestehen.

Auf einer Tagung der Internationalen Walfangkommission in Brasilien wurde die von Japan geforderte Abschaffung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Das Walfangverbot wurde in den 1980er Jahren eingeführt. Japan argumentierte jetzt, dass sich die Bestände inzwischen erholt hätten, so dass es keinen Grund mehr für das Verbot gebe. Japan darf für wissenschaftliche Zwecke Wale jagen. Das entsprechende Programm ist jedoch umstritten. Kritiker behaupten, es sei nur ein Vorwand für kommerziellen Walfang, da Walfleisch als Nahrungsmittel in Japan sehr begehrt ist.