War die Medizin des Großvaters Schuld an der positiven Doping-Probe von Kamila Walijewa? (dpa/Andrew Milligan)

Russische Medien und der Schweizer Denis Oswald, der die Disziplinarkommission des Internationalen Olympischen Komitees leitet, machten die Argumentation von Walijewas Anwälten öffentlich. Laut Oswald erklärten die Rechtsbeistände in der CAS-Anhörung, es sei zur "Verunreinigung mit einem Produkt gekommen, das Walijewas Großvater eingenommen hat". Russische Medien ergänzten, nach Darstellung der Anwälte habe die Eiskunstläuferin möglicherweise aus einem Glas getrunken, das zuvor ihr Opa benutzt habe. Durch Speichelübertragung könne dann die verbotene Substanz in ihren Körper gelangt sein.

"Zweifel an Walijewas Schuld"

Laut Oswald säte die Argumention in der CAS-Anhörung Zweifel an Walijewas Schuld. Die Richter entschieden schließlich, dass die 15-jährige Sportlerin weiter an den Wettbewerben in Peking teilnehmen darf. Zur Begründung verwiesen auch auf das Alter der 15-Jährigen.

Walijewa war bei den russischen Meisterschaften Ende Dezember positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das Mittel fördert die Blutzufuhr zum Herzen, indem es die Blutgefäße weitet. Der Befund war erst während der Winterspiele in Peking bekannt geworden.

Walijewa will noch im Damen-Einzel starten.

Sollte sie dort eine Medaille gewinnen, wird es nach Beschkuss des IOC jedoch keine Siegerehrung geben. Schon die Medaillenzeremonie für den Team-Wettbewerb, in dem Walijewa die Russen zu Gold geführt hatte, war kurzfristig abgesagt worden.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.