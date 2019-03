Der US-Truppenabzug aus Syrien könnte weniger gravierend ausfallen, als bislang angenommen.

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf Regierungsvertreter, die USA wollten bis zu 1.000 Soldaten in Syrien belassen. Das wären etwa doppelt soviel wie zuletzt angekündigt. Das US-MIlitär arbeite an entsprechenden Plänen, hieß es. - Präsident Trump hatte im Dezember angekündigt, alle 2.000 Soldaten aus Syrien abzuziehen. Zuletzt hieß es im Weißen Haus, 400 Soldaten sollten zur Friedenssicherung in Syrien bleiben.