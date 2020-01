Wegen Protesten an der eigenen Basis zieht ein muslimischer Unternehmer seine Kandidatur für die CSU zurück.

Ein Muslim und die Christlich-Soziale Union passten nicht zusammen, hätten ihm die Parteifreunde gesagt, teilte der 44-jährige Sener Sahin mit, der bei den Kommunalwahlen im schwäbischen Wallerstein auf Vorschlag des CSU-Ortsverbands als Bürgermeisterkandidat antreten sollte. Er habe von Anfang an gesagt, wenn die Mitglieder nicht hinter ihm stünden, trete er nicht an. Er wolle nicht, dass der Ortsverband daran kaputtgehe.



Ortsverbandschef Georg Kling bedauerte die Entwicklung. Auf dem Dorf sei man offenbar noch nicht so weit, sagte Kling. Sahin sei im vergangenen Jahr gefragt worden, ob er für die CSU am 15. März antreten wolle. Nächsten Donnerstag hätte er nominiert werden sollen.



Sahin besitzt in Wallerstein einen Maschinenhandel und wurde in Nördlingen geboren. Er hat türkische Wurzeln.