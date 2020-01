Die Verein "Türkische Gemeinde in Deutschland" erwartet von CSU-Chef Söder ein "deutliches Signal gegen anti-muslimische Anfeindungen" innerhalb seiner Partei.

Hintergrund ist die gescheiterte Kandidatur des Unternehmers Sener Sahin für das Amt des Bürgermeisters im bayerischen Wallerstein. Wenn die Religion oder Herkunft von Sahin zu so viel Widerstand führe, sage das viel über die CSU aus, teilte der Vereinsvorsitzende Gökay Sofuoglu in Berlin mit. Man hätte sich gewünscht, dass die Entscheidungsträger in der Partei sich stärker mit Sahin solidarisiert und diesen mehr unterstützt hätten.



Der Co-Vorsitzende Atila Karabörklü fügte hinzu, der Vorfall zeige, dass Teile der CSU immer noch nicht in der Einwanderungsgesellschaft und der Realität in Deutschland angekommen seien. Offenbar sei es egal, wie sehr sich jemand anstrenge und integriere - "du wirst nie als gleichwertiges Mitglied anerkannt".

Peter Gauweiler zeigt Verständnis für Vorbehalte

Nach Protesten aus dem CSU-Ortsverband in Wallerstein im Landkreis Donau-Ries hatte der 44-jährige Sahin seine Bewerbung zurückgezogen, nachdem er zuvor vom örtlichen Vorstand zur Kandidatur ermuntert worden war. Sahin zufolge hatten Kommunalwahl-Kandidaten der Wallersteiner CSU mit einem Rückzug gedroht, sollte er auf der Ortsverbands-Versammlung an diesem Donnerstag zum Bürgermeisterkandidaten gewählt werden.



Die CSU-Spitze hatte nach Sahins Rückzug versucht, diesen umzustimmen. Generalsekretär Blume hatte Kontakt mit ihm aufgenommen. Sahin jedoch bei seiner Entscheidung bleiben. Auch der Ehrenvorsitzende der CSU Theo Waigel hatte sich hinter Sahin gestellt. Rückendeckung bekam Sahin auch von Söder und anderen prominenten CSU-Politikern.



Verständnis für grundsätzliche Vorbehalte gegenüber einem muslimischen CSU-Kandidaten äußerte der Politiker Peter Gauweiler. "Ausgangspunkt ist, dass wir eine christliche Partei sind, dafür sind wir gegründet worden", sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Allerdings betonte auch Gauweiler, Sahin sei ein "sympathischer, erfolgreicher Unternehmer". Sahin habe seinen Rückzug in einer "sehr taktvollen und verständnisvollen Art und Weise getan, die erneut gezeigt hat, dass er einer von uns ist: weil er sich auch in die Menschen hineinversetzt hatte, die sagten: 'Ich habe damit Schwierigkeiten.'"