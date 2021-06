Der hessische Ministerpräsident Bouffier hat an den vor zwei Jahren ermordeten ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke erinnert.

Dessen klares Wort und seine Standhaftigkeit, sich für ein freies Land und einen demokratischen Rechtsstaat einzusetzen, in dem jeder seine Meinung äußern dürfe, werde schmerzlich vermisst, erklärte der CDU-Politiker in Wiesbaden. Der Mord an Lübcke sei Verpflichtung, Haltung zu zeigen, auch wenn man Gegenwind spüre. Es gehe darum, für die Grundwerte der Demokratie einzustehen.



Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 erschossen worden. Der aus rechtsextremistischen Motiven handelnde Täter wurde Ende Januar vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.