In Chemnitz gibt es nach Ansicht des sächsischen CDU-Politikers Wanderwitz keine Allianz zwischen Gewalttätern und der übrigen Bevölkerung.

Er glaube, dass einige Leute jetzt wach geworden seien, sagte der Bundestagsabgeordnete aus Chemnitz im Deutschlandfunk (Audio-Link). Sie hätten bei den Kundgebungen vor einer Woche den Moment verpasst, mehr als nur drei Schritte beiseite zu gehen, inzwischen aber hoffentlich verstanden.



Wanderwitz widersprach dem Eindruck, dass es systematische Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe. Viele Chemnitzer trauerten mit den Angehörigen um das getötete Opfer. Denjenigen, die den Hitlergruß gezeigt hätten, und auch die AfD wollten den Fall jedoch nur für ihre Zwecke nutzen.



Für heute sind in Chemnitz mehrere Demonstrationen angekündigt. Die AfD hat zu einem Trauermarsch in Gedenken an den am vergangenen Sonntag getöteten Deutschen aufgerufen. Zwei Asylbewerber stehen im Verdacht, ihn erstochen zu haben.