Wandmalerei in Mecklenburg-Vorpommern

In einer Kirche in Mecklenburg-Vorpommern sind bei Bauarbeiten ungewöhnliche Wandmalereien entdeckt worden.

Die Motive zeigen einen "wilden Mann" mit Fell am Körper, der durch ein Waldgebiet wandert. Sie sollen aus der Zeit um 1400 stammen. Restaurator Marcus Mannewitz erklärte, solche Bilder seien für Kirchen untypisch. In Deutschland seien ihm keine weiteren Exemplare bekannt. Auch in anderen Ländern seien derartige Malereien nur vereinzelt zu finden.